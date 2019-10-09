В Челябинске высмеяли «новые трамваи»
Группа «Челябинский транспорт», в которой общаются водители ОГТ и все неравнодушные к проблемам пассажирских перевозок, опубликовала интересное фото. Кадр сделан из кабины водителя трамвая.
— На площади Революции появились новые трамваи. Будьте внимательны... — гласит подпись снимка.
На фото запечатлели вереницу машин, которая движется по трамвайным путям. В теории это делать разрешено, однако для улицы Цвиллинга картина непривычная. Очевидно, дело в дорожных работах, которые мешают проезду автовладельцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU