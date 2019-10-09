2019-10-09T07:59:54+03:00
Общество

В Челябинске высмеяли «новые трамваи»

Горожане обсуждают занятный кадр в соцсетях
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Вереницу машин окрестили «новыми трамваями». Фото из группы VK «Челябинский транспорт»Вереницу машин окрестили «новыми трамваями». Фото из группы VK «Челябинский транспорт»
Изменить размер текста:

Группа «Челябинский транспорт», в которой общаются водители ОГТ и все неравнодушные к проблемам пассажирских перевозок, опубликовала интересное фото. Кадр сделан из кабины водителя трамвая.

— На площади Революции появились новые трамваи. Будьте внимательны... — гласит подпись снимка.

На фото запечатлели вереницу машин, которая движется по трамвайным путям. В теории это делать разрешено, однако для улицы Цвиллинга картина непривычная. Очевидно, дело в дорожных работах, которые мешают проезду автовладельцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный южноуралец протаранил стадо на трассе в Челябинской области
Старинному особняку в центре Челябинска, который продавали за 1 рубль, нашли покупателей
В подпольный крематорий в центре Кургана свозили останки тел из Челябинска
Три школьницы пропали в Челябинске
Налетчик ударил сотрудницу супермаркета в Челябинске бутылкой по лицу
«Хрупкая, как хрусталь»: юная челябинка, победившая рак костей, стала актрисой
Маршрут автобуса №64 скорректировали в Челябинске
В новом парке Челябинска проложили теплотрассу прямо по уютным тропинкам
«Дизайнер сошел с ума!»: игрушка для младенцев заставила покраснеть молодую маму в Челябинске
Неожиданно родившую в Турции жительницу Челябинска доставили самолетом домой
Полицейского начальника из Челябинской области заподозрили в покровительстве бизнеса
Житель Челябинской области сфотографировал НЛО, пока ждал трамвай
Модницы Зауралья шокируют невидимыми лосинами
В Челябинске простили высокопоставленных полицейских, которые украли водку
Один день — три матча: команды системы «Трактор» сыграют в Челябинске 9 октября
Челябинские военные в два раза увеличили мощь благодаря новым «сушкам»
Женщины, победившие рак, станут героями фотовыставки в Челябинске