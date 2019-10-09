«Хрупкая, как хрусталь»: юная челябинка, победившая рак костей, стала актрисой

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-09T08:07:15+03:00

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Челябинцы, победившие рак, 7-летняя Алиса Литвинова и 22-летний Семен Дунаев, сыграют в спектакле «Добрая история». Он приурочен к 30-летнему юбилею фонда «Искорка».

Про молодого человека, который остался без руки, но занимается спортом и поступил на факультет физподготовки, мы уже рассказывали. История Алисы еще более удивительна.

— С октября 2018 года девочка боролась с саркомой Юинга. Из-за болезни и высоких доз химиопрепаратов она стала хрупкой — кости могли сломаться. И ломались. Два перелома ног просто при попытке сделать шаг! Врачи запретили ей вставать, — рассказала руководитель фонда «Искорка» Евгения Майорова. — Девочка провела восемь месяцев, не вставая с больничной кровати. Все это время Алиса не падала духом и просила вывозить ее из палаты при каждом удобном случае — на мастер-классы, на праздники, которые проводят волонтеры в онкоцентре. Ее кровать-самолет на колесах знали все пациенты и врачи.

В июле Алиса закончила лечение, и ей разрешили вставать. Каждую субботу девочка ездила на репетиции из Новосинеглазово. На сцену Алиса выйдет на костылях, но ее это не смущает.

Героям постановки предстоит спасти букву «Ш», которая заболела и пропала из алфавита, из-за чего в мире началось невообразимое. Вместе с Алисой и Семеном на сцену выйдут воспитанники школы танцев Deep Vision, детской музыкальной школы №3, за музыкальное сопровождение будет отвечать кадетский оркестр из школы №19. А головокружительные трюки будут выполнять ребята из федерации скейтбординга.

Спектакль состоится 18 октября, на сцене Института культуры (Орджоникидзе, 36А, третий корпус). Начало спектакля — в 19:00. Билеты стоят от 300 до 1000 руб., их можно приобрести через TimePad.

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У нас они есть!

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ИСТОЧНИК KP.RU