Налетчик ударил сотрудницу супермаркета в Челябинске бутылкой по лицу

СЕГОДНЯ 08:15 2019-10-09T08:16:27+03:00

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Днем 7 октября в полицию поступил вызов из магазина на Блюхера. Помощи просили сотрудники супермаркета. В торговую точку пришли трое неизвестных и хотели вынести несколько бутылок спиртного не оплатив.

Охранник вместе с директором магазина пытались остановить молодых людей. Тогда один из злоумышленников ударил женщину-руководителя бутылкой по лицу и выхватил мобильный у нее из рук. После этого компания сбежала.

— Первым в магазин прибыл наряд росгвардецев. Получили приметы и отправились патрулировать ближайшую территорию. Через несколько минут во дворе на Белорецкой задержали гражданина, которого опознала потерпевшая. Рядом с ним на земле находились спиртные напитки, схожие с похищенными, а в руках смартфон потерпевшей. Парень не стал отрицать своей причастности и сознался в содеянном, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас со злоумышленником работает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU