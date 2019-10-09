2019-10-09T08:16:27+03:00
Происшествия

Налетчик ударил сотрудницу супермаркета в Челябинске бутылкой по лицу

Все началось с попытки украсть алкоголь, а окончилось грабежом
Андрей АБРАМОВ
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Росгвардейцы задержали налетчика.Росгвардейцы задержали налетчика.Фото: Ярослава ТАНЬКОВА
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Днем 7 октября в полицию поступил вызов из магазина на Блюхера. Помощи просили сотрудники супермаркета. В торговую точку пришли трое неизвестных и хотели вынести несколько бутылок спиртного не оплатив.

Охранник вместе с директором магазина пытались остановить молодых людей. Тогда один из злоумышленников ударил женщину-руководителя бутылкой по лицу и выхватил мобильный у нее из рук. После этого компания сбежала.

— Первым в магазин прибыл наряд росгвардецев. Получили приметы и отправились патрулировать ближайшую территорию. Через несколько минут во дворе на Белорецкой задержали гражданина, которого опознала потерпевшая. Рядом с ним на земле находились спиртные напитки, схожие с похищенными, а в руках смартфон потерпевшей. Парень не стал отрицать своей причастности и сознался в содеянном, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас со злоумышленником работает полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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