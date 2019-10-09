2019-10-09T09:06:49+03:00
Происшествия

В подпольный крематорий в центре Кургана свозили останки тел из Челябинска

Сейчас прокуратура выясняет, кто организовал страшное предприятие
Андрей АБРАМОВ
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В Кургане действовал подпольный крематорий.В Кургане действовал подпольный крематорий.Фото: КП-Челябинск
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На заброшенном складе в Кургане действовала нелегальная фабрика по утилизации медицинских отходов. Среди прочего здесь уничтожали останки человеческих тел и трупы животных. Сейчас делом занимается межрайонная прокуратура.

Подпольный крематорий располагался в центре Кургана на улице Омской. В СМИ прошла информация, что сюда свозили медотходы больницы Тюмени и Челябинска. Ревизорам предстоит установить, кто организовал такой жуткий бизнес и кто пользовался его услугами.

Утилизировать медотходы и тем более тела могут лишь строго аккредитованные организации. Ведь такое производство наносит вред окружающей среде и может стать причиной инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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