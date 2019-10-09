В подпольный крематорий в центре Кургана свозили останки тел из Челябинска

СЕГОДНЯ 09:06 2019-10-09T09:06:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На заброшенном складе в Кургане действовала нелегальная фабрика по утилизации медицинских отходов. Среди прочего здесь уничтожали останки человеческих тел и трупы животных. Сейчас делом занимается межрайонная прокуратура.

Подпольный крематорий располагался в центре Кургана на улице Омской. В СМИ прошла информация, что сюда свозили медотходы больницы Тюмени и Челябинска. Ревизорам предстоит установить, кто организовал такой жуткий бизнес и кто пользовался его услугами.

Утилизировать медотходы и тем более тела могут лишь строго аккредитованные организации. Ведь такое производство наносит вред окружающей среде и может стать причиной инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU