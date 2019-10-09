2019-10-09T09:17:52+03:00
Общество

Старинному особняку в центре Челябинска, который продавали за 1 рубль, нашли покупателей

Бизнес согласился приобрести его за 2 млн
Андрей АБРАМОВ
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Исторический особняк в центре Челябинска продали за 2 млн рублей.Исторический особняк в центре Челябинска продали за 2 млн рублей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Власти Челябинской области наконец-то нашли бизнес, который согласился купить дом на Цвиллинга, 8. Деревянный особняк известен как дом АгроваКузнецова. Министерство имущества сообщает, что строение купило ООО «Флагман».

Это уже третий аукцион в новейшей истории никому не нужного особняка. Если снаружи строение просто выглядит обшарпанным, то внутри сгнили перекрытия и в некоторых местах рухнула кровля. Восстанавливать его нужно в соответствии со всеми строгими экспертизами и нормами, поскольку дом числится историческим наследием. Делать это дорого.

По правилам аукциона, новый владелец должен закончить реконструкцию к октябрю 2022 года. На аукцион его выставляли за 1 рубль. На такую символическую цену чиновники пошли, понимая затраты нового владельца. «Флагман» купил его за 2 млн рублей. Такую цену они сами предложили в ходе аукциона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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