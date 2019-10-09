Пьяный южноуралец протаранил стадо на трассе в Челябинской области
ДТП случилось на дороге Агаповка-Магнитный-Субутак 8 октября. Это в Агаповском районе. Внедорожник Nissan X-Trail вылетел за пределы трассы и врезался в стадо коров.
Известно, что водитель сел за руль пьяным. Ему 42 года. Серьезных увечий он не получил — отправлен на амбулаторное лечение.
Обстоятельства аварии установит ГИБДД. Судя по кадрам с места аварии, жертвой лихача пала одна корова. Владельцы стада могут подать в суд и потребовать компенсацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU