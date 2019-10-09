Пьяный южноуралец протаранил стадо на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-09T09:28:36+03:00

Мужчина сбил корову под Агаповкой. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось на дороге Агаповка-Магнитный-Субутак 8 октября. Это в Агаповском районе. Внедорожник Nissan X-Trail вылетел за пределы трассы и врезался в стадо коров.

Известно, что водитель сел за руль пьяным. Ему 42 года. Серьезных увечий он не получил — отправлен на амбулаторное лечение.

Обстоятельства аварии установит ГИБДД. Судя по кадрам с места аварии, жертвой лихача пала одна корова. Владельцы стада могут подать в суд и потребовать компенсацию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU