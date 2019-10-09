Наталья Котова смотрит Академ Риверсайд

СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-09T13:18:00+03:00

Академ Риверсайд не остался без внимания главы Челябинска Натальи Котовой. Фото: Инна КУМЕЙКО

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Наталья Котова отправилась в Академ Риверсайд. Здешние новостройки были неряшливы: кажется, стройка уже закончилась, а грязь и строительный мусор остались. Застройщик, трест Магнитострой, убрал мусор, высадил деревья.

А жители жалуются на устаревшие проекты детских площадок. Дети играют на дресьве: пыльной отсыпке площадок. Почему нет резинового нетравматичного покрытия?

— Потому сейчас проекируют с учетом новых материалов, а эти дома и дворы проектировались в 2013-14 гг., — пояснил председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев.

— Сделайте хотя бы несколько, — настаивает Котова. — ХХ век на дворе.

Руководитель треста Магнитосрой Олег Лакницкий согласился.

Попробуйте найти детские площадки в Академ РиверсайдФото: Инна КУМЕЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU