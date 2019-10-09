Наталья Котова смотрит Академ Риверсайд
Наталья Котова отправилась в Академ Риверсайд. Здешние новостройки были неряшливы: кажется, стройка уже закончилась, а грязь и строительный мусор остались. Застройщик, трест Магнитострой, убрал мусор, высадил деревья.
А жители жалуются на устаревшие проекты детских площадок. Дети играют на дресьве: пыльной отсыпке площадок. Почему нет резинового нетравматичного покрытия?
— Потому сейчас проекируют с учетом новых материалов, а эти дома и дворы проектировались в 2013-14 гг., — пояснил председатель комитета архитектуры и градостроительства Сергей Репринцев.
— Сделайте хотя бы несколько, — настаивает Котова. — ХХ век на дворе.
Руководитель треста Магнитосрой Олег Лакницкий согласился.
Попробуйте найти детские площадки в Академ РиверсайдФото: Инна КУМЕЙКО
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