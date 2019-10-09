На смену золотой осени в Челябинской области идут дожди, холод и снег

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-09T13:24:19+03:00

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Жители Южного Урала прощаются с золотой осенью. Разноцветные листья еще радуют глаз, но щедрого солнца уже не будет. В регион идут похолодание и дожди.

По данным Челябинского гидрометцентра:

— в четверг, 10 октября, будет +6…+8 градусов днем, ветер усилится и пройдут небольшие дожди;

— в пятницу, 11 октября, слегка потеплеет: до +11 и солнечно, однако ночью до -2;

— в субботу, 12 октября, ожидается +13, дождливо;

— в воскресенье, 13 октября, +12, дождливо.

Со следующей недели начнется очередной этап похолодания. А во вторник, 15 октября, синоптики обещают нам снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU