На смену золотой осени в Челябинской области идут дожди, холод и снег
Жители Южного Урала прощаются с золотой осенью. Разноцветные листья еще радуют глаз, но щедрого солнца уже не будет. В регион идут похолодание и дожди.
По данным Челябинского гидрометцентра:
— в четверг, 10 октября, будет +6…+8 градусов днем, ветер усилится и пройдут небольшие дожди;
— в пятницу, 11 октября, слегка потеплеет: до +11 и солнечно, однако ночью до -2;
— в субботу, 12 октября, ожидается +13, дождливо;
— в воскресенье, 13 октября, +12, дождливо.
Со следующей недели начнется очередной этап похолодания. А во вторник, 15 октября, синоптики обещают нам снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU