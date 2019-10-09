Куда жаловаться на рекламу наркотиков в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-09T13:28:15+03:00

По наводкам жителей объявления будут убирать с фасадов домов и асфальта

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Мэрия призывает челябинцев сообщать о рекламе наркотиков на городских улицах. Объявления чаще всего размещают на фасадах, заборах, асфальте и трансформаторных будках.

— Для того, чтобы устранить их, достаточно отправить анонимное сообщение на сайт Автономной некоммерческой организации «ОНИС». Ее представители с начала сентября устранили около 40 незаконных реклам. Но в миллионном городе этих объявлений гораздо больше, и ежедневно на стенах, заборах и даже на асфальте появляется новая реклама, — рассказали в администрации Челябинска.

Поэтому если вы увидели на улице подозрительное объявление, сообщите адрес его размещения активистам центра «ОНИС».

ИСТОЧНИК KP.RU