Вооруженные палкой подростки ограбили салон сотовой связи в Челябинске
В Ленинском районе Челябинска два 14-летних подростка ограбили салон сотовой связи. Чтобы запугать продавца, восьмиклассники пригрозили мужчине палкой.
На видео видно, как один пацан загнал за стойку испуганного продавца, а второй разбивает витрины и вытаскивает телефоны. Подростки сумели вынести из салона 11 аппаратов общей стоимостью 80 тысяч рублей. Все телефоны грабители продали, а деньги потратили на себя.
— Оба подростка были оперативно задержаны. Парням всего по 14 лет. Проблем с законом до этого они не имели. Но есть основания полагать, что они могут быть причастны к другим имущественным преступлениям, — заявили в полиции города.
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ИСТОЧНИК KP.RU