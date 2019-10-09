Вооруженные палкой подростки ограбили салон сотовой связи в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:01 2019-10-09T14:01:11+03:00

Лица налетчики спрятали, однако их все равно нашли и задержали. Фото: кадр с камеры видеонаблюдения.

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В Ленинском районе Челябинска два 14-летних подростка ограбили салон сотовой связи. Чтобы запугать продавца, восьмиклассники пригрозили мужчине палкой.

На видео видно, как один пацан загнал за стойку испуганного продавца, а второй разбивает витрины и вытаскивает телефоны. Подростки сумели вынести из салона 11 аппаратов общей стоимостью 80 тысяч рублей. Все телефоны грабители продали, а деньги потратили на себя.

— Оба подростка были оперативно задержаны. Парням всего по 14 лет. Проблем с законом до этого они не имели. Но есть основания полагать, что они могут быть причастны к другим имущественным преступлениям, — заявили в полиции города.

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ИСТОЧНИК KP.RU