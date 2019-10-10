Женщина чуть не убила питомца челябинского зоопарка

СЕГОДНЯ 06:17 2019-10-10T07:15:10+03:00

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Уж сколько раз твердили посетителям зоопарка, что самостоятельно кормить питомцев нельзя! Это опасно для жизни животных. Но такое все равно случается, и сотрудникам приходится быть на чеку.

— Хотим передать пламенный привет посетительнице, в воскресенье перелезшей через ограждение и накормившей нашу уссурийскую харзу сладкой ватой на пластиковой палочке, — возмущены сотрудники зоопарка. — В этот раз, благодаря бдительности сотрудников, все обошлось: изрядно пожеванную палочку удалось достаточно быстро забрать. А если бы нет? Если бы мы упустили этот момент!?

Рассказываем, что могло бы случиться на примере зверинца в Ижевске. На днях там умер четырехмесячный олененок. Вскрытие показало огромное количество пищи и инородных предметов в желудке: пропиленовые нити, куски резины и т.д.

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ИСТОЧНИК KP.RU