Любителям-рыболовам на Южном Урале разрешили рыбачить сетью
В январе 2020 года вступает в силу новый федеральный закон о рыбалке. Он запрещает использовать сети во время любительского рыболовства. Исключением стали Дальний Восток, Сибирь и Челябинская область — здесь сети разрешены.
Чиновники и общественники удивлены такому закону. Ведь рыбачить в Челябинскую область съезжаются рыбаки из соседних регионов. При такой нагрузке на водоемы после использования сетей рыбы в озерах может и не остаться.
— К нам едут рыбаки со Свердловской, Тюменской, Курганской областей. Если они еще и сетями буду ловить, это катастрофа будет! У нас нет необходимости в сетях, потому что нет рыбы, которую можно поймать только сетями, — считает председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области (КРРОП) Михаил Акатьев.
Министерство сельского хозяйства также выступает против жаберных сетей. Общественники и чиновники хотят добиться исключения нашего региона из списка субъектов, где разрешается рыбачить сетью.
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ИСТОЧНИК KP.RU