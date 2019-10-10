Любителям-рыболовам на Южном Урале разрешили рыбачить сетью

СЕГОДНЯ 06:26 2019-10-10T06:26:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года вступает в силу новый федеральный закон о рыбалке. Он запрещает использовать сети во время любительского рыболовства. Исключением стали Дальний Восток, Сибирь и Челябинская область — здесь сети разрешены.

Чиновники и общественники удивлены такому закону. Ведь рыбачить в Челябинскую область съезжаются рыбаки из соседних регионов. При такой нагрузке на водоемы после использования сетей рыбы в озерах может и не остаться.

— К нам едут рыбаки со Свердловской, Тюменской, Курганской областей. Если они еще и сетями буду ловить, это катастрофа будет! У нас нет необходимости в сетях, потому что нет рыбы, которую можно поймать только сетями, — считает председатель комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области (КРРОП) Михаил Акатьев.

Министерство сельского хозяйства также выступает против жаберных сетей. Общественники и чиновники хотят добиться исключения нашего региона из списка субъектов, где разрешается рыбачить сетью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU