2019-10-10T06:38:36+03:00
Общество

Челябинский урбанист похвалил чиновников за Эйнштейна, показывающего язык

Город ждут удивительные перемены
Ирина КАРЕЛИНА
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Проект благоустройства студенческого города в центре Челябинска.Проект благоустройства студенческого города в центре Челябинска.
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Челябинский урбанист опубликовал «Пост, в котором он хвалит чиновников». Так и назвал. Все мы знаем, что такое случается редко. Так за что же похвала?

Во-первых, за проект ремонта тротуара на пр. Ленина. С пятачка у поликлиники ЮУрГУ убрали парковку.

— Чиновники решились на это непростое, волевое и такое необходимое решение. Это действительно хорошая новость и прогресс для Челябинска, — комментирует Лев Владов в своей группе в ВК.

А во-вторых…

— Администрация Центрального района решительно дала бой замшелому ура-патриотизму и напротив памятника русскому ученому Курчатову в центре студенческого городка увековечивает лицо немецко-американского ученого Эйнштейна! Смелое решение для работников системы, одной из скреп которых является эксплуатация темы патриотизма!

Особенно приятно, что композиция сделана таким образом, что Эйнштейн, показывающий язык, будет виден только чиновникам высокого ранга, пролетающим над площадью на вертолете, и, разве что, самому памятнику Курчатова. А если знать, что эти ученые являются своего рода антагонистами — Курчатов создал советскую атомную бомбу, а Эйнштейн выступал против ядерного оружия — начинает захватывать дух от такого тонкого замысла! — отметил урбанист.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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