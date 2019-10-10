2019-10-10T06:59:52+03:00
Общество

«Вам повестка!»: жители Челябинска придумали прозвище стоящему на Кировке почтальону

Главпочтамт давно съехал, а усатый письмоносец все несет корреспонденцию в его старое здание
Лидия ПЕСКОВА
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Почта съехала, а почтальон остался. Фото: читатель КП-Челябинск.Почта съехала, а почтальон остался. Фото: читатель КП-Челябинск.
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Полтора года назад челябинский главпочтамт переехал от Вечного огня в начало улицы Кирова. Однако на пешеходной улице, где когда-то располагалось главное почтовое отделение города, остались напоминания о былых временах — «нулевая верста» и фигура почтальона с письмом.

Шагающего усатого письмоносца установили на Кировке пять лет назад к Дню российской почты. В руках мужчины конверт с надписью «Загадай желание — и оно исполнится». По словам экскурсоводов, если вы пожелаете что-то, прикоснетесь к конверту, а потом потрете верхнюю пуговицу кафтана, то задуманное непременно исполнится.

Так как здание бывшего главпочтамта занял Кассационный суд, читатели КП-Челябинск предлагают переименовать памятник. И называть его, например, «Вам повестка!». А желания можно загадывать и сейчас. Удача в делах судебных никогда не помешает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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