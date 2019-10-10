2019-10-10T07:08:05+03:00
Экономика

Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов — Tele2 Praktik

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В 2019 году более 2000 учащихся из восьми регионов страны подали заявки на стажировку в Tele2, при этом половину из них — в Москве. Самыми популярными направлениями стали техническое управление, маркетинг, продажи и HR.

В этом году программа стажировки прошла в Москве, Владивостоке, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. На Урале сейчас активны четыре ставки для стажеров. На двух из них — в маркетинге и финансах — молодые специалисты уже работают, а еще две вакансии пока открыты.

Больше всего молодых специалистов работали в центральном офисе Tele2 в столице, 20 человек развивали свои профессиональные навыки в техническом управлении. Самыми активными стали студенты из НИУ «Высшая школа экономики», МГУ им. М. В. Ломоносова и МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В прошлом году в Екатеринбурге и Тюмени стажеры развивали свои компетенции в маркетинге, финансах и техническом управлении на пяти ставках. В последнем направлении один из стажеров был принят на постоянную ставку.

Программа стажировки Tele2 Praktik — основной инструмент привлечения молодых специалистов. Чтобы на лето попасть в команду оператора связи, студенты прошли несколько этапов отбора: онлайн-тестирование, собеседование по Skype, бизнес-игру и очную встречу с будущими наставниками.

По окончании лета Tele2 предлагает лучшим студентам остаться в компании в рамках пролонгированной программы. В этом году продолжить работу решили 80% стажеров. Такие специалисты имеют удобный график, позволяющий совмещать работу и учебу. Второй этап стажировки может длиться от двух месяцев до двух лет в зависимости от занятости студента, его профессиональных успехов и готовности перейти в штат.

Программа стажировки работает в Tele2 с 2010 года. За этот период в компанию приняли более 460 стажеров, около 100 из них в итоге были переведены в штат. На протяжении всей программы оператор выплачивает стажерам заработную плату.

Tele2 входит в тройку лучших работодателей России по уровню вовлеченности сотрудников согласно исследованию Korn Ferry Hay Group. Рекомендовать оператора как работодателя готовы 88% работников — по данному показателю он опередил даже успешные мировые компании. О том, что гордятся работой в компании, заявили 90% специалистов Tele2.

Елена Иванова, директор по работе с персоналом Tele2:

«Менеджмент Tele2 всегда стратегически опирался на то, что люди — наше основное конкурентное преимущество. Мы хотим быть лучшими для своих сотрудников: им должно быть комфортно находиться в офисе и интересно работать. Так же мы относимся и к нашим стажерам: мы не заставляем их выполнять рутинную работу, которой некогда заниматься штатным сотрудникам. Каждый стажер делает в компании свой небольшой проект, за который потом отчитывается своему наставнику. Это повышает ответственность за выполнение задач, развивает осмысленное отношение к работе и позволяет оценить профессиональные качества молодого сотрудника. Каждый год программа стажировки Tele2 Praktik вызывает широкий отклик среди студентов: это значит, что они хотят стать частью нашей компании. Tele2, в свою очередь, получает возможность усилить свою команду талантливыми новичками».

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