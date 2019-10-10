«Просто посмешище!»: экс-начальница педиатров челябинской поликлиники №8 высказалась про их самокаты

СЕГОДНЯ 07:47 2019-10-10T07:51:13+03:00

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Молодые доктора любуются на свой новенький транспорт. В челябинскую детскую поликлинику №8 по их просьбе закупили четыре велосипеда и четыре электросамоката.

— Чтобы быстрее добираться до пациентов, — пояснил КП-Челябинск главврач медицинского учреждения Антон Рыжий.

Но коллеги из других поликлиник такое новаторство разнесли в пух и прах. Новость жарко обсуждают в соцсети.

— Просто посмешище из участковых врачей в этой поликлинике сделали! Сочувствую коллегам! — пишет Анжелика Оголихина в группе «Типичный Челябинск» в ВК. — Менталитет доктора должен отличатся от образа почтальона Печкина на велосипеде/самокате! Если главный врач этого не понимает, то это беда для медицинского учреждения! Я 10 лет отработала на участке и не представляю себя на самокате! Как и не представляю всех тех докторов, с кем работала в этой поликлинике в должности заведующей педиатрическим отделением! Теперь работаю в ДГКП №1, у нас все хорошо и цивилизованно!

— То есть цивилизованно и гордо ходите пешком? — уточняю у доктора в переписке в соцсети.

— Я предпочту ходить пешком, чем так!

— В «восьмерке» работают молодые и продвинутые специалисты. В Европе деловые люди в костюмах ездят на работу на электросамокатах. Так что же зазорного? — пытаюсь выяснить у опытного доктора.

— У нас в поликлинике не менее продвинутые доктора, но на дальние адреса мы их отправим на служебной машине, а не на самокате! У нас доктора, а не пацаны! На ответственной и очень востребованной для общества работе! — ответила врач-педиатр высшей категории Анжелика Оголихина.

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ИСТОЧНИК KP.RU