Избран новый состав ОНК Челябинской области
В Челябинской области работает Общественная наблюдательная комиссия. Она состоит из 20 человек. Они контролируют соблюдение прав человека в колониях и изоляторах региона. Накануне был утвержден новый ее состав.
— В составе комисии общественники, представители РПЦ, уральского казачества, врачи, преподаватели вузов, ветераны боевых действий. Из прошлого созыва в ОНК вновь вошли Федор Бельке, Алексей Анисимов, Елена Чепик, Юрий Мордвинцев, Василий Кошмар, рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
— Важно, что была сохранена преемственность: в состав вошли люди с опытом общественного контроля за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания. У каждого из них активная жизненная позиция и большое желание работать, — оценил новый состав председатель прошлого созыва ОНК Василий Катанэ. Он также попал в этот состав.
За минувшие три года комиссия более 700 раз побывала по ту сторону забора за колючей проволокой. Общественники собирают жалобы от осужденных и если сетования небеспочвенны, помогают их разрешить.
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ИСТОЧНИК KP.RU