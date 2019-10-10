Собака погибла в горящей квартире в Челябинской области
Во вторник, 8 октября, в Чебаркуле загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В огне погиб хозяйский пес.
Пожарных вызвали соседи с верхнего этажа. Они увидели черный столб дыма и позвонили в дежурную часть. Боевой расчет быстро добрался до места. Но пожар к тому времени уже вовсю полыхал: языки пламени вырывались из окна наружу.
Квартиру залили водой, пожар потушили до того, как он мог перекинуться на квартиры соседей. Но в огне погиб хозяйский пес.
Находились ли дома владельцы пса, когда заполыхало, не ясно. Возможно, собака находилась в квартире одна. Иначе люди, конечно, вывели бы бедолагу на улицу.
Пожар в квартире в Чебаркуле.Видео: социальные сети.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете подробности этой истории?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU