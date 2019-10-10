2019-10-10T08:21:39+03:00
Общество

Собака погибла в горящей квартире в Челябинской области

Люди не пострадали
Лидия ПЕСКОВА
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Квартира была объята огнем. Фото: социальные сети.Квартира была объята огнем. Фото: социальные сети.
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Во вторник, 8 октября, в Чебаркуле загорелась квартира на первом этаже жилого дома. В огне погиб хозяйский пес.

Пожарных вызвали соседи с верхнего этажа. Они увидели черный столб дыма и позвонили в дежурную часть. Боевой расчет быстро добрался до места. Но пожар к тому времени уже вовсю полыхал: языки пламени вырывались из окна наружу.

Квартиру залили водой, пожар потушили до того, как он мог перекинуться на квартиры соседей. Но в огне погиб хозяйский пес.

Находились ли дома владельцы пса, когда заполыхало, не ясно. Возможно, собака находилась в квартире одна. Иначе люди, конечно, вывели бы бедолагу на улицу.

Пожар в квартире в Чебаркуле.Видео: социальные сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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