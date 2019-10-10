Вратарь «Трактора» Демченко: «Эмоциями особо не разбрасываемся»
9 октября «Трактор» вытащил матч у московского «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2. Вратарь черно-белых Василий Демченко по итогам дерби рассказал информационному ресурсу «Медиазавод», о своем ощущении игры.
— Всегда хочется победить, не думаешь о спасениях. Есть задача — защищать ворота, неважно чем. Главное — результаты, — рассказал голкипер.
Фанаты клуба активно обсуждают переход Демченко в другую команду. Но сам вратарь поспешил всех заверить, что это лишь слухи.
— Впереди долгий сезон, поэтому эмоциями особо не разбрасываемся. Команда в тяжелом положении, так что ищем в себе силы. В игре с «Динамо» мы потеряли концентрацию — после пропущенных шайб было тяжело. Но мы вовремя собрались и довели дело до победы, — рассказал Демченко.
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ИСТОЧНИК KP.RU