Вратарь «Трактора» Демченко: «Эмоциями особо не разбрасываемся»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-10T08:33:19+03:00

Голкипер челябинского клуба рассказал о планах на сезон и игре с москвичами

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9 октября «Трактор» вытащил матч у московского «Динамо». Игра завершилась со счетом 3:2. Вратарь черно-белых Василий Демченко по итогам дерби рассказал информационному ресурсу «Медиазавод», о своем ощущении игры.

— Всегда хочется победить, не думаешь о спасениях. Есть задача — защищать ворота, неважно чем. Главное — результаты, — рассказал голкипер.

Фанаты клуба активно обсуждают переход Демченко в другую команду. Но сам вратарь поспешил всех заверить, что это лишь слухи.

— Впереди долгий сезон, поэтому эмоциями особо не разбрасываемся. Команда в тяжелом положении, так что ищем в себе силы. В игре с «Динамо» мы потеряли концентрацию — после пропущенных шайб было тяжело. Но мы вовремя собрались и довели дело до победы, — рассказал Демченко.

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ИСТОЧНИК KP.RU