Еще больше инвестиций и клиентов: Альфа-Банк выводит платформу «Поток» на новый уровень

СЕГОДНЯ 08:41 2019-10-10T10:26:35+03:00

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С помощью сервиса «Поток» предприниматели получают до 400 млн руб. займов ежемесячно. Но эта сумма должна стать еще больше. В том числе и благодаря сделке Альфа-Банка с группой инвесторов. Ее главами стали руководители фонда FinTech Capital, занимающегося инвестициями в сфере финансовых технологий и вариативного кредитования, Юрий Попов и Антон Еременко. Банк реализовал инвесторам 40% акций ООО «Поток Диджитал», оставив себе 60% процентов.

За счет этого бизнес-платформа выйдет на новый уровень: вырастет поток клиентов, появятся дополнительные инвесторы розничного сектора и заемщики малого бизнеса.

— «Поток» является самой крупной дистанционной площадкой в России, где розничные инвесторы получают возможность на выгодных условиях хранить средства, а компании малого бизнеса могут оформить займ в удаленном формате и получить необходимую сумму, — отметил Юрий Попов.

ЧТО ТАКОЕ «ПОТОК»

«Поток» — одна из первых краудфандинговых онлайн-бизнес-платформ в России. Она была создана в 2015 году в структуре Альфа-Банка как техностартап. Благодаря ей, предприниматели, которым не удается оформить кредит, имеют возможность получать деньги от физических лиц. А тем в свою очередь обеспечена повышенная инвестиционная доходность.

За четыре года работы «Потока» инвесторы выдали займов на общую сумму 7 млрд руб.

— За это время был выстроен бизнес-механизм, организована работа сервиса, который удалось привести к прибыли по операциям, — отмечает главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.