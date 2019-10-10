2019-10-10T10:26:35+03:00
Экономика

Еще больше инвестиций и клиентов: Альфа-Банк выводит платформу «Поток» на новый уровень

Серьезным шагом стала крупная сделка с группой инвесторов
Поделиться:
Изменить размер текста:

С помощью сервиса «Поток» предприниматели получают до 400 млн руб. займов ежемесячно. Но эта сумма должна стать еще больше. В том числе и благодаря сделке Альфа-Банка с группой инвесторов. Ее главами стали руководители фонда FinTech Capital, занимающегося инвестициями в сфере финансовых технологий и вариативного кредитования, Юрий Попов и Антон Еременко. Банк реализовал инвесторам 40% акций ООО «Поток Диджитал», оставив себе 60% процентов.

За счет этого бизнес-платформа выйдет на новый уровень: вырастет поток клиентов, появятся дополнительные инвесторы розничного сектора и заемщики малого бизнеса.

— «Поток» является самой крупной дистанционной площадкой в России, где розничные инвесторы получают возможность на выгодных условиях хранить средства, а компании малого бизнеса могут оформить займ в удаленном формате и получить необходимую сумму, — отметил Юрий Попов.

ЧТО ТАКОЕ «ПОТОК»

«Поток» — одна из первых краудфандинговых онлайн-бизнес-платформ в России. Она была создана в 2015 году в структуре Альфа-Банка как техностартап. Благодаря ей, предприниматели, которым не удается оформить кредит, имеют возможность получать деньги от физических лиц. А тем в свою очередь обеспечена повышенная инвестиционная доходность.

За четыре года работы «Потока» инвесторы выдали займов на общую сумму 7 млрд руб.

— За это время был выстроен бизнес-механизм, организована работа сервиса, который удалось привести к прибыли по операциям, — отмечает главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрий Медведев на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» вручил южноуральцам государственные награды
Жительница Челябинска попросила Путина разобраться с ее бывшим мужем — сотрудником ФСБ
Коммерсантов оштрафовали за платную рыбалку в Челябинской области
Автохамов, которые припарковали машины у мусорных баков, наказали в Челябинске
Еще один город в Челябинской области сможет принимать вертолеты санавиации
В Челябинске ребенок проткнул и сломал ногу из-за шурупа, воткнутого в качели
На улице Сони Кривой в центре Челябинска закрыли движение
Вратарь «Трактора» Демченко: «Эмоциями особо не разбрасываемся»
Собака погибла в горящей квартире в Челябинской области
В Челябинске священник продолжает отдавать деньги пенсионерке после ее смерти
Избран новый состав ОНК Челябинской области
«Просто посмешище!»: экс-начальница педиатров челябинской поликлиники №8 высказалась про их самокаты
Не дошедших до школы девочек нашли спустя сутки в Челябинской области
Полпред президента в УрФО предложил альтернативу ВСМ Екатеринбург-Челябинск
Мобильный оператор Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов — Tele2 Praktik
«Вам повестка!»: жители Челябинска придумали прозвище стоящему на Кировке почтальону
В Челябинске вылечили от рака собаку, упавшую в гудрон
Челябинский урбанист похвалил чиновников за Эйнштейна, показывающего язык
Любителям-рыболовам на Южном Урале разрешили рыбачить сетью
Женщина чуть не убила питомца челябинского зоопарка
Алексей Текслер встретился с Владимиром Путиным
«Трактор» в Челябинске вырвал победу у московского «Динамо»
Часть домов под Челябинском могут остаться без электричества на ночь
Челябинка ростом 130 см спасает бездомных от голода
Прокуратура отчитала глав районов Челябинской области за задержки отопления
Военного коррупционера отправили в колонию в Челябинской области
В Челябинской области объявили войну вирусу папилломы человека