На улице Сони Кривой в центре Челябинска закрыли движение
На улице Сони Кривой частично закрыто движение. Причина — ремонт дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
До конца недели перекрыт участок от улицы Красной до Свердловского проспекта — здесь срезают старое полотно. Дальше дорожные строители будут двигаться в сторону улицы Лесопарковой и перекрывать дополнительные участки. Когда позволит погода, начнут класть асфальт.
Также по ночам дорожные рабочие будут ремонтировать асфальт на улицах Свободы (от проспекта Ленина до Труда) и Цвиллинга (у железнодорожного вокзала), а днем 11 октября — на улице Коммуны.
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ИСТОЧНИК KP.RU