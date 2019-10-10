2019-10-10T08:46:24+03:00
Общество

На улице Сони Кривой в центре Челябинска закрыли движение

Ночью перекроют дополнительные участки
Лидия ПЕСКОВА
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В городе завершают работы по ремонту дорог.В городе завершают работы по ремонту дорог.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На улице Сони Кривой частично закрыто движение. Причина — ремонт дорожного полотна, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

До конца недели перекрыт участок от улицы Красной до Свердловского проспекта — здесь срезают старое полотно. Дальше дорожные строители будут двигаться в сторону улицы Лесопарковой и перекрывать дополнительные участки. Когда позволит погода, начнут класть асфальт.

Также по ночам дорожные рабочие будут ремонтировать асфальт на улицах Свободы (от проспекта Ленина до Труда) и Цвиллинга (у железнодорожного вокзала), а днем 11 октября — на улице Коммуны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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