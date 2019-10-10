2019-10-10T08:55:37+03:00
Общество

В Челябинске ребенок проткнул и сломал ногу из-за шурупа, воткнутого в качели

Семья пострадавшей девочки считает, что кто-то сделал это специально
Ирина КАРЕЛИНА
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Торчащий штырь стал причиной травмы ребенка. Фото: соцсетиТорчащий штырь стал причиной травмы ребенка. Фото: соцсети
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Серьезной травмой обернулась игра ребенка на современной и качественной детской площадке.

— Родители, будьте внимательны, когда дети гуляют на рынке «Янтарь» на детской площадке. 8 сентября гуляли там, и ребенок зацепился за шуруп, торчащий в качели. Кто-то его туда вставил. Итог: зацепилась, проткнула и сломала ножку, — написала жительница Копейска в группе «ВКонтакте».

Подписчики паблика в шоке: этот шуруп не является частью конструкции, кто-то воткнул его специально!

«Вот чем обернулась мелкая пакость! Ужас!», «А ведь также и шприц могут вставить!» — комментируют пользователи соцсети.

Местные жители сообщили о шурупе администрации рынка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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