Еще один город в Челябинской области сможет принимать вертолеты санавиации
Новая вертолетная площадка оборудована на территории районной больницы Кыштыма. Она готова принять вертолет санитарной авиации.
Санитарная авиация работает в Челябинской области с мая 2019 года. Тяжелых пациентов, которым нужна экстренная медицинская помощь, по воздуху эвакуируют в Челябинск и в Магнитогорск. До этого площадки для приема санитарных вертолетов уже были оборудованы в Катав-Ивановске, Миассе и Кунашаке.
— Мы уже подняли в небо 158 человек, в том числе два детятка детей в возрасте до трех лет. Все пациенты хорошо перенесли перелет и получили специализированную медпомощь, — рассказал начальник отдела экстренной медицинской помощи и эвакуации минздрава Челябинской области Александр Шамин.
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ИСТОЧНИК KP.RU