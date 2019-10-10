Коммерсантов оштрафовали за платную рыбалку в Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:53 2019-10-10T09:53:18+03:00

Многие рыбаки не готовы рыбачить за деньги. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

И обязали открыть водоем для свободного доступа

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Рыбак из Нижней Санарки пожаловался в прокуратуру на платную рыбалку. За право посидеть с удочкой у водохранилища на Мокром логу с июня 2019 году стали брать 200 рублей с человека.

Компания «Лидер», зарыбляющая водоем, продавала путевки и разрешала рыбакам ловить рыбу на своем рыбоводном участке. А на свободные берега водоема людей с удочками не пускали бесплатно.

— Таким образом ООО «Лидер» ограничен доступ лиц к водному объекту общего пользования и его береговой полосе для осуществления любительского рыболовства. Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, директора «Лидера» обязали устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU