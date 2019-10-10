Жительница Челябинска попросила Путина разобраться с ее бывшим мужем — сотрудником ФСБ

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-10T10:38:55+03:00

Договориться у экс-супругов не получается, и они строят друг другу козни. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Даже после развода супруги не могут оставить друг друга в покое

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Лариса П. из Челябинска уже несколько лет не может найти управу на мужа, который работает водителей в ФСБ. Полтора года назад супруги расстались, но даже после развода допекают друг друга. Рассерженная Лариса даже пожаловалась на мужа президенту России Владимиру Путину.

Женщина рассказала, что ее мужчина не раз поднимал на нее руку, как-то даже нанес побои себе, а свалил на Ларису — в итоге женщину оштрафовали. После развода бывший муж выселил экс-супругу с детьми из общей квартиры, а теперь пытается забрать рожденного от него ребенка.

Из канцелярии президента письмо отправили в южноуральское управление ФСБ. С водителем провели воспитательную беседу, однако вмешиваться в раздел имущества и детей ФСБ не намерено.

Сам «дебошир» обвиняет во всех бедах Ларису: он полагает, что женщина изначально хотела заполучить алименты и половину квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU