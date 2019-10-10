2019-10-10T10:33:31+03:00
Общество

Дмитрий Медведев на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» вручил южноуральцам государственные награды

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Председатель Правительства России Дмитрий Медведев 9 октября вручил государственные награды представителям агропромышленного комплекса Челябинской области, сотрудникам магнитогорской компании «СИТНО». Награждение работников АПК состоялось в рамках открытия Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» и I Международного агропромышленного форума на ВДНХ.

Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Владимиру Никитину, слесарю-оператору цеха родительского стада участка №1 Магнитогорского птицеводческого комплекса, входящего в состав компании «СИТНО». Еще один сотрудник компании — Ирина Насибулина, аппаратчик мукомольного производства пятого разряда — удостоена почетного звания «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».

Награжденных тружеников сельского хозяйства поздравил руководитель делегации Челябинской области, губернатор Алексей Текслер: «В вашем случае слова «за многолетний добросовестный труд» — это не пустой звук. Владимир Никитин 36 лет отдал любимому делу, Ирина работает в отрасли уже 29 лет. И от вашего каждодневного упорного труда зависят успехи региона в развитии агрокомплекса. Они складываются из усилий людей, которые обладают высокими профессиональными навыками, умеют работать в коллективе, трудятся на совесть и с любовью к своей малой Родине».

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень» продлится в Москве, на ВДНХ, до 13 октября. На стенде Челябинскую область представляют девять предприятий. Более 50 предприятий подали заявки на участие в различных конкурсах на качество продукции и оценки инноваций в АПК.

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