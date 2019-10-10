Самолет из Челябинска парализовал работу аэропорта Кольцово
Грузовой самолет АН-12, вылетевший с челябинской авиабазы Шагол, неудачно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Работа воздушной гавани парализована.
— Из-за нештатной посадки в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Аэропорт старается возобновить взлетно-посадочные операции и восстановить работу по расписанию, — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
В двенадцатом часу дня самолет из Челябинска не смог выпустить шасси при посадке и проехался обшивкой по взлетно-посадочной полосе. Проблемы с шасси заметили диспетчеры Екатеринбурга. Пилоты о проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для аварийной посадки в Кольцово не смогли приготовить. Известно, что попавший в чрезвычайную ситуацию самолет 1968 года выпуска.
На борту Ан-12 находились 6 членов экипажа и 11 пассажиров. После посадки их вывели из самолета, никто не пострадал. Чтобы потушить небольшой пожар внизу самолета, пришлось вызвать пожарных с большим запасом воды.
Самолет из Челябинска сел на брюхо в Екатеринбурге.Видео: BAZA.
Самолеты, летевшие в Екатеринбург, временно садятся в Перми и в Челябинске.
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ИСТОЧНИК KP.RU