2019-10-10T11:56:59+03:00
Происшествия

Самолет из Челябинска парализовал работу аэропорта Кольцово

Грузовой борт не смог выпустить шасси и проехал брюхом по взлетно-посадочной полосе
Лидия ПЕСКОВА
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Люди во время посадки не пострадали. Фото: e1.ru.Люди во время посадки не пострадали. Фото: e1.ru.
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Грузовой самолет АН-12, вылетевший с челябинской авиабазы Шагол, неудачно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Работа воздушной гавани парализована.

— Из-за нештатной посадки в аэропорту Кольцово временно прекращены взлетно-посадочные операции. Аэропорт старается возобновить взлетно-посадочные операции и восстановить работу по расписанию, — сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В двенадцатом часу дня самолет из Челябинска не смог выпустить шасси при посадке и проехался обшивкой по взлетно-посадочной полосе. Проблемы с шасси заметили диспетчеры Екатеринбурга. Пилоты о проблемах на борту не сообщали. Поэтому полосу для аварийной посадки в Кольцово не смогли приготовить. Известно, что попавший в чрезвычайную ситуацию самолет 1968 года выпуска.

На борту Ан-12 находились 6 членов экипажа и 11 пассажиров. После посадки их вывели из самолета, никто не пострадал. Чтобы потушить небольшой пожар внизу самолета, пришлось вызвать пожарных с большим запасом воды.

Самолет из Челябинска сел на брюхо в Екатеринбурге.Видео: BAZA.

Самолеты, летевшие в Екатеринбург, временно садятся в Перми и в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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