Перед жильцами элитного дома в Челябинске извинились деньгами и глинтвейном

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-10T11:31:49+03:00

Начало отопительного сезона здесь задержали на две недели

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Жильцы элитного дома «Гагарин Резиденс», который расположен на улице Лесопарковой, 8, пожаловались журналистам, что уже несколько месяцев живут без горячей воды и никак не дождутся включения отопления.

В среду, 9 октября, тепло в доме все-таки дали. А так как жильцы здесь сплошь непростые, застройщик решил извиниться перед людьми деньгами.

— Специалисты «Kонцепт Строй» извинятся лично перед каждым жильцом клубного дома. Для этого на территории комплекса проведут специальное мероприятие с горячим глинтвейном, — рассказали в компании. — Также в качестве персональных извинений для жильцов отменяется плата за отопление за октябрь.

Наверное, справедливо, так как многие уже потратили круглые суммы, пытаясь согреть свои элитные квартиры электрическими обогревателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU