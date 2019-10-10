Челябинск принимает не долетевшие до Екатеринбурга самолеты
В четверг, 10 октября, грузовой самолет АН-12, летевший в авиабазы Шагол в Челябинске, совершил жесткую посадку в аэропорту Екатеринбурга. Борт не успел выпустить шасси и прокатился по взлетно-посадочной полосе на брюхе. Работа воздушной гавани фактически парализована. Часть самолетов перенаправляют в Челябинск.
— В Челябинске уже сел самолет «Уральских авиалиний», летевший из Сочи. И борт «Аэрофлота» из Москвы. Также ждем Boeing 777 компании «Норд Винд» из Анталии, — рассказал КП-Челябинск пресс-секретарь аэропорта Челябинск Сергей Куклев.
Самолет из Челябинска сел на брюхо в Екатеринбурге.Видео: BAZA.
Также в Челябинск могут отправить чартер, на борту которого летит молодежная сборная Польши по футболу. В пятницу, 11 октября, спортсмены должны принять участие в отборочном турнире Евро-21.
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ИСТОЧНИК KP.RU