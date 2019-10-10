2019-10-10T13:41:34+03:00
Общество

Из-за аварийной ситуации в аэропорту Кольцово «екатеринбургский» Боинг приземлился в Челябинске

Соседний город принял военный борт со сломанным шасси
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Самолет из Челябинска сел на брюхо в Екатеринбурге. Фото: Е1.Самолет из Челябинска сел на брюхо в Екатеринбурге. Фото: Е1.
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Воздушная гавань Челябинска принимает самолеты из соседнего Екатеринбурга, которые не могут сесть в аэропорту Кольцово.

Уже приземлились самолеты «Уральских авиалиний» из Сочи, борт «Аэрофлота» из Москвы, Boeing 777 компании «Норд Винд» из Анталии, сообщает пресс-служба аэропорта Челябинск.

Пассажиры рейса Сочи — Екатеринбург находятся в Челябинске и комментируют ситуацию:

— Нам сказали, что полетим через час, но точно пока не ясно. Челябинский аэропорт к такому наплыву людей не привык — мест свободных мало.

Напомним, в Екатеринбурге, 10 октября, грузовой самолет АН-12, летевший в авиабазы Шагол в Челябинске, совершил жесткую посадку в аэропорту Кольцово. Борт не успел выпустить шасси и прокатился по взлетно-посадочной полосе на брюхе.

Сейчас с взлетной полосы убирают АН-12 подъемными кранами.

Работа воздушной гавани фактически парализована.

Новость дополняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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