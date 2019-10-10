Алексей Текслер представил достижения сельского хозяйства региона на всероссийской выставке «Золотая осень — 2019»

СЕГОДНЯ 13:23 2019-10-10T13:23:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Челябинской области презентовал председателю правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву инвестиционный и экспортный потенциал Южного Урала, а также лучшие образцы выпускаемой продукции.

«Челябинская область на выставке выглядит очень достойно. На выставке традиционно представляем инновации в агросфере, продукцию мясной и молочной переработки, крупы, хлеб, макароны, кондитерские изделия, овощи. Но в этом есть свой особый смысл. Большинство представленных продуктов — повседневные, а не праздничные деликатесы. Именно повседневный стол, считаю, должен быть и достойным, и качественным в первую очередь. Я горжусь нашими селянами и желаю им нового большого успеха на «Золотой осени», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область развернула на агровыставке интерактивную экспозицию площадью 100 квадратных метров.

Компания «Ресурс» — производитель круп и крупнейший экспортер региона, представила проект по строительству производственно — логистического комплекса мощностью 40 тыс. тонн в год. Мощности предприятия после реализации инвестпроекта составят 225 тыс. тонн продукции.

Завод по производству растительных напитков объединения «Союзпищепром» привез на выставку БИО-кисели, миндальное, овсяное и рисовое молоко. Агрокомплекс «Чурилово» презентовал возведенный в Усть- Катаве тепличный комплекс «Горный» площадью 25 га.

Представят деликатесы и южноуральские сыровары — компании «Уйская сыроварня», «Краснопольский сыровар»,«Молочный рай».