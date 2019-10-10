2019-10-10T13:50:10+03:00
Общество

Авария АН-12 в Кольцово: чартер с футболистами сборной Польши приземлился в Челябинске

Аэропорт Екатеринбурга закрыт, самолеты перенаправляют в другие города
Алексей МИКУШИН
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Аэропорт Екатеринбурга закрыт, самолеты перенаправляют в другие города. Фото: Е1.Аэропорт Екатеринбурга закрыт, самолеты перенаправляют в другие города. Фото: Е1.
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Матч молодежных команд в рамках отборочных игр Евро-2021 должен состояться завтра, 11 октября. А сегодня сборная Польши должна была прибыть в Екатеринбург. Однако аэропорт Кольцово экстренно закрыли из-за аварийной посадки военного самолета «Ан-12». По предварительным данным, у борта не выпустились шасси и самолет приземлился «на брюхо».

Все рейсы вынуждены были кружить в ожидании разрешения на посадку. В «очереди» был и чартер с игроками молодежной сборной Польши.

Сейчас стало известно, что самолет со спортсменами приземлился в аэропорту Челябинска.

Другие рейсы также направляют в столицу Южного Урала, в Тюмень и другие ближайшие аэропорты до того, как Кольцово снова откроют для взлетов и посадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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