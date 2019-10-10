Авария АН-12 в Кольцово: чартер с футболистами сборной Польши приземлился в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:48 2019-10-10T13:50:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Матч молодежных команд в рамках отборочных игр Евро-2021 должен состояться завтра, 11 октября. А сегодня сборная Польши должна была прибыть в Екатеринбург. Однако аэропорт Кольцово экстренно закрыли из-за аварийной посадки военного самолета «Ан-12». По предварительным данным, у борта не выпустились шасси и самолет приземлился «на брюхо».

Все рейсы вынуждены были кружить в ожидании разрешения на посадку. В «очереди» был и чартер с игроками молодежной сборной Польши.

Сейчас стало известно, что самолет со спортсменами приземлился в аэропорту Челябинска.

Другие рейсы также направляют в столицу Южного Урала, в Тюмень и другие ближайшие аэропорты до того, как Кольцово снова откроют для взлетов и посадок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этого ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU