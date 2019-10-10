Задержанного в Челябинске «маньяка-насильника» отпустили на свободу

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-10T16:38:47+03:00

Следствие не смогло доказать, что именно этот мужчина причастен к нападению на Северо-Западе

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Чуть больше суток провел под стражей житель Челябинска, которого задержали за нападение на женщину в подъезде дома на Северо-Западе.

Следствие допросило мужчину, провело следственный эксперимент и пришло к выводу, что задержанный невиновен. Он просто очень похож на преступника, лицо которого зафиксировал видеодомофон.

— Поводом для задержания стало внешнее сходство. Другие обстоятельства подтверждали, что этот челябинец мог совершить преступление. Однако мы пришли к выводу, что преступник не он, — заявили в СУ СК России по Челябинской области.

Поиск преступника, который 5 октября напал на женщину в подъезде, продолжается.

Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU