Задержанного в Челябинске «маньяка-насильника» отпустили на свободу
Чуть больше суток провел под стражей житель Челябинска, которого задержали за нападение на женщину в подъезде дома на Северо-Западе.
Следствие допросило мужчину, провело следственный эксперимент и пришло к выводу, что задержанный невиновен. Он просто очень похож на преступника, лицо которого зафиксировал видеодомофон.
— Поводом для задержания стало внешнее сходство. Другие обстоятельства подтверждали, что этот челябинец мог совершить преступление. Однако мы пришли к выводу, что преступник не он, — заявили в СУ СК России по Челябинской области.
Поиск преступника, который 5 октября напал на женщину в подъезде, продолжается.
Житель Челябинска напал на девушку в подъезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU