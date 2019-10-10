Андрей Барышев отрицает, что на него готовится уголовное дело

СЕГОДНЯ 17:18 2019-10-10T17:18:15+03:00

Ходят слухи, что силовики точат на него зуб из-за аренды подземных переходов под площадью Революции

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В интернете появились слухи, что против депутата Государственной Думы от Челябинской области Андрея Барышева собираются возбудить уголовное дело. Однако сам Барышев отрицает эту информацию, сообщает «Курс дела».

— Я не слышал ни про какое уголовное дело, которое якобы готовится в отношении меня. Больше мне добавить нечего, — заявил он журналистам «Курса дела».

Депутат продолжает работу в Госдуме и участвует в подготовке новых законопроектов.

В августе 2019 года прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении чиновников и руководства Горсада имени Пушкина. Их подозревают в незаконной передаче подземных переходов на Площади Революции юридическому лицу. К скандалу причастно ООО «Лоция», учредителем которого был Барышев.

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ИСТОЧНИК KP.RU