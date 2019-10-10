Из-за одной сигареты московский самолет улетел в Уфу вместо Челябинска
В ночь на четверг, 10 октября, в Уфе приземлился самолет из Москвы, который в Башкирии совсем не ждали, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.
Борт авиакомпании «Победа» вылетел из столицы и взял курс на Челябинск. Но в небе над Башкирией сработал датчик задымления — нетерпеливый пассажир курил, закрывшись в туалете. Экипаж принял решение посадить самолет.
На борту находились почти две сотни пассажиров. Но они не пострадали: добираться до Челябинска наземным трансопртом им не пришлось. Нарушителя порядка сняли с рейса, и спустя полчаса самолет вылетел в Челябинск.
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ИСТОЧНИК KP.RU