Из-за одной сигареты московский самолет улетел в Уфу вместо Челябинска

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-10T17:38:38+03:00

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В ночь на четверг, 10 октября, в Уфе приземлился самолет из Москвы, который в Башкирии совсем не ждали, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

Борт авиакомпании «Победа» вылетел из столицы и взял курс на Челябинск. Но в небе над Башкирией сработал датчик задымления — нетерпеливый пассажир курил, закрывшись в туалете. Экипаж принял решение посадить самолет.

На борту находились почти две сотни пассажиров. Но они не пострадали: добираться до Челябинска наземным трансопртом им не пришлось. Нарушителя порядка сняли с рейса, и спустя полчаса самолет вылетел в Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU