Мать погибшего в Челябинске студента из Казахстана примирилась с виновницей ДТП
В июне на перекрестке Университетской Набережной и улицы Чичерина Mercedes-Benz насмерть сбил человека. Под колесами автомобиля оказался 26-летний уроженец Казахстана. За рулем Mercedes была студентка-четверокурсница из ЧелГУ, девушка ехала на машине сестры.
В четверг, 10 октября, мать погибшего и виновница ДТП примирились — уголовное дело было прекращено.
Семья студентки передала на похороны погибшего 300 тысяч рублей, кроме того предложила весомую компенсацию морального ущерба. Пострадавшая женщина долго колебалась, но все-таки решила пойти на мировую. После гибели сына она осталась совсем одна, другой поддержки в старости у нее не будет.
Против примирения сторон возражал представитель прокуратуры. Так как ДТП имело широкий общественный резонанс, гособвинитель призывал суд продолжить рассмотрение дела. Виновнице ДТП грозил пятилетний срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU