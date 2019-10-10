Боксер Сергей Ковалев может лишиться 8 млн долларов за избиение женщины

СЕГОДНЯ 18:27 2019-10-10T18:27:20+03:00

Американка заявила, что Сергей Ковалев избил ее на вечеринке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд над чемпионом мира из Челябинска пройдет в США 25 ноября

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Летом 2018 года американская модель Джейми Фронц подала заявление в полицию, сообщив, что Крашер, якобы, напал на нее. Женщина утверждает, что на одной из вечеринок в Калифорнии действующий чемпион мира WBO и экс-чемпион по другим версиям Сергей Ковалев избил ее. Из-за этого у нее сотрясение и травмы позвоночника. Джейми Фронц подала иск на восемь миллионов долларов.

25 ноября уроженец Копейска предстанет перед судом — сообщает «Курс дела».

Также говорится о том, что заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино (США) Джейсон Лисо в апреле этого года провел предварительные слушания. На этом заседании была обозначена и дата суда.

По закону штата Калифорния Ковалева могут привлечь к четырем годам тюрьмы.

Отметим, что 2 ноября Крашер в бою за чемпионский пояс выйдет против мексиканца Сауля Альвареса.

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ИСТОЧНИК KP.RU