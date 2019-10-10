Порноактриса с дипломом врача из Челябинска отреагировала на публикации о себе

СЕГОДНЯ 21:03 2019-10-10T21:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Выпускница челябинского вуза Надежда Карелина, которая снимается в фильмах для взрослых под ником Ivi Rein, отреагировала на многочисленные публикации о ней в соцсетях и СМИ. Девушка поделилась постом из группы «Типичный Челябинск», написав:

— Это серьезно? В Челябинске больше нет новостей?

В конце она добавила смеющийся смайлик.

Напомним, звезда порнофильмов прославилась в новостях после того, как недоброжелатели написали о ее карьере после медвуза на одном из анонимных форумов и начали рассылать это ее знакомым. На своей странице Надежда написала, что действительно снимается в фильмах для взрослых. Кстати, сегодня вечером этот пост был удален и страница на форуме тоже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете эту девушку?

Расскажите о ней нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU