Порноактриса с дипломом врача из Челябинска отреагировала на публикации о себе
Выпускница челябинского вуза Надежда Карелина, которая снимается в фильмах для взрослых под ником Ivi Rein, отреагировала на многочисленные публикации о ней в соцсетях и СМИ. Девушка поделилась постом из группы «Типичный Челябинск», написав:
— Это серьезно? В Челябинске больше нет новостей?
В конце она добавила смеющийся смайлик.
Напомним, звезда порнофильмов прославилась в новостях после того, как недоброжелатели написали о ее карьере после медвуза на одном из анонимных форумов и начали рассылать это ее знакомым. На своей странице Надежда написала, что действительно снимается в фильмах для взрослых. Кстати, сегодня вечером этот пост был удален и страница на форуме тоже.
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ИСТОЧНИК KP.RU