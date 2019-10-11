Вежливый таксист в белом костюме удивляет жителей Магнитогорска
Жительница Магнитогорска поделилась в группе «ВКонтакте» своими впечатлениями от поездки на такси.
— Хочу выразить огромную благодарность и уважение. Я счастлива, когда за мной приезжает именно этот водитель на белой «Рено». Салон абсолютно чистый, не прокуренный. А водитель — в рубашке, белых брюках, и пиджак еще висит! Очень опрятный, вежливый и культурный на дороге. Я считаю, что он настоящий профессионал. Ему не все равно на его клиентов, и себя уважает, следит за собой, — написала пассажирка.
Ну и, конечно, белый салон автомобиля тоже не оставляет равнодушным. А ведь попробуй его содержать в исключительной чистоте, когда работаешь таксистом!
Многие подписчики магнитогорского паблика узнали водителя. Говорят, он, когда еще на КАМАЗе работал, выглядел также опрятно и по-деловому.
— Я этого водителя уже лет двадцать знаю. Поверьте мне, он, даже когда еще хлеб по магазинам доставлял, всегда был в галстуке. Хороший мужик! — прокомментировал Сергей Васильев.
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ИСТОЧНИК KP.RU