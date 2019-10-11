Била поленом, пристегивала цепью: многодетная мать отправится в тюрьму в Зауралье

СЕГОДНЯ 06:16 2019-10-11T06:16:06+03:00

В этом сарае пенсионерка запирала приемных детей. Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области

Пенсионерка усыновила девять детей и издевалась над ними

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61-летняя жительница Зауралья — приемная мать девяти детей. Но добродетели в этом немного. Как оказалось, она взяла ребят из детдома, чтобы они работали на нее.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, женщина заставляла несовершеннолетних выполнять физически тяжелую работу. Дети часто были голодны и одеты не по сезону. Кроме того, «мать» била их ремнем, шнуром, поленом по разным частям тела, надолго запирала в сарае, пристегивала цепью к кровати.

Сначала суд назначил ей за это условный срок. Но государственный обвинитель не согласился с таким мягким наказанием и обжаловал его.

Новое решение суда — три с половиной года реального лишения свободы в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU