Житель Челябинской области украл картину, прикрываясь годовалым ребенком

СЕГОДНЯ 06:27 2019-10-11T06:35:17+03:00

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В группе «ВКонтакте» опубликовали видеозапись инцидента в одном из торговых комплексов Магнитогорска. На нем видно, как мужчина подходит к отделу с картинами. В руках у него — годовалый ребенок. Повертевшись возле прилавка, мужчина берет одну из картин и, пока продавец отвернулась, закрывает ее малышом и уходит.

— Воровать картину, прикрывая ее годовалым ребенком? Вы серьезно?! Верните по-хорошему! Завтра будет опубликовано видео с лицами и номерами авто, а также подано заявление в полицию! — написала в соцсети хозяйка торговой точки.

— Если бы есть им было нечего — своровали бы хлеб. А им, видимо, духовной пищи не хватает. Жаль ребенка. Такое поведение родителей отразится и на его жизни, — комментируют пользователи соцсети.

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ИСТОЧНИК KP.RU