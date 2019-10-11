Житель Челябинской области украл картину, прикрываясь годовалым ребенком
В группе «ВКонтакте» опубликовали видеозапись инцидента в одном из торговых комплексов Магнитогорска. На нем видно, как мужчина подходит к отделу с картинами. В руках у него — годовалый ребенок. Повертевшись возле прилавка, мужчина берет одну из картин и, пока продавец отвернулась, закрывает ее малышом и уходит.
— Воровать картину, прикрывая ее годовалым ребенком? Вы серьезно?! Верните по-хорошему! Завтра будет опубликовано видео с лицами и номерами авто, а также подано заявление в полицию! — написала в соцсети хозяйка торговой точки.
— Если бы есть им было нечего — своровали бы хлеб. А им, видимо, духовной пищи не хватает. Жаль ребенка. Такое поведение родителей отразится и на его жизни, — комментируют пользователи соцсети.
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ИСТОЧНИК KP.RU