2019-10-11T07:15:53+03:00
Происшествия

В Челябинской области пироманы подожгли во дворе все машины

Огонь уничтожил дотла три авто
Ольга АНТОНОВА
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В Златоусте сгорели дотла припаркованные во дворе машины. Фото: архив "КП".В Златоусте сгорели дотла припаркованные во дворе машины. Фото: архив "КП".
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ЧП случилось накануне в Златоусте. В ночной тьме зарево пожара заглянуло в окна дома №9 по ул. 30-летия Победы. Люди выбежали во двор: полыхали три припаркованные у подъездов автомобиля. Четвертая иномарка только занималась: ее хозяин успел отогнать, машина уцелела.

Прибывшие по вызову пожарные огонь потушили. Но восстановлению авто не подлежат.

При осмотре места происшествия в одной их обугленных машин пожарные нашли канистру из-под горючего. Не исключено, что был устроен умышленный поджог. Так это или нет — выяснят полицейские. Свидетелей просят позвонить в ОМВД России по Златоусту. Тел. (3513) 65-32-91 или 02.

Напомним, в 2008 году по Челябинску прокатилась волна поджогов авто. Страдали как дорогие иномарки, так старенькие отечественные автомобили. В июне 2011 года два пьяных челябинца подпалили припаркованный автомобиль в одном из дворов и снимали огненное шоу на мобильник. В 2015 году полиция задержала пиромана при попытке поджога машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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