Третьим будет. В Челябинске появился еще один кандидат на пост мэра

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-11T08:05:53+03:00

В мэрию Челябинска документы несут кандидаты на пост главы города. Фото: Андрей АБРАМОВ

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Виталий Евгеньев руководит домом-интернатом для престарелых и инвалидов в селе Миасское Красноармейского района. Имеет опыт работы в министерстве социальных отношений.

Напомним, первыми документы в конкурсную комиссию в мэрию подали ветеран МВД, участник боевых действий Георгий Невский и первый заместитель директора ООО «Право и Финансы» Максим Бакулин.

Документы от кандидатов на пост главы администрации Челябинска принимают до 21 октября. 12 ноября пройдут индивидуальные собеседования. Процедура публичная: в интернете будет трансляция. Кандидатуры самых убедительных после собеседований конкурсная комиссия рекомендует депутатам Челябинской городской Думы. Они и выберут главу города. Прямые выборы мэра в Челябинске, напомним, отменены.

Фаворитом кампании называют Наталью Котову: она временно исполняет полномочия главы города. Но Наталья Петровна пока документов в конкурсную комиссию не подала.

Третьим желающим стал директор дома-интерната села Миасское. Фото: http://goso2.eps74.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU