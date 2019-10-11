В Златоусте родные жертвы семейного тирана согласны на эксгумацию трупа

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-11T09:00:11+03:00

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О погибшей в Златоусте многодетной матери Светланы Сергеевой первой рассказала депутат Законодательного Собрания Ольга Мухометьярова. В прошлом году Света вышла замуж, родила дочку, но жили молодые плохо, в скандалах.

29 сентября Светлана скончалась. Следователи заявили: у женщины было слабое сердце. Но родственники погибшей указывали, что и посмертный грим не скрыл синяков на ее лице. На шее проступили гематомы, похожие на следы от пальцев. Ее убил муж.

Однако после того, как в СМИ поднялся шум, уголовное дело возбудили. 2 октября мужа скончавшейся задержали.

— По версии следствия, в квартире одного из домов Златоуста обвиняемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась, — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

— Муж Светланы Дмитрий под стражей. Срок ареста — месяц и семь дней. Дмитрий был судим, судимость не погашена, потому он за решеткой, — объяснила депутат Мухометьярова. — Связь между травмами и смертью определит гистологическая экспертиза. Ее итоги не готовы.

Родители Светланы забрали детей и намерены лишить их отца родительских прав.

Недавно родные погибшей и Ольга Мухометьярова побывали на съемках программы «Прямой эфир» Андрея Малахова. Родители заявили, что согласны на эксгумацию трупа, если экспертиза причин смерти им покажется необъективной.

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ИСТОЧНИК KP.RU