В Челябинской области цветет земляника
Нетипично жаркий для Челябинской области октябрь спутал биологические стрелки растений. На лесных опушках национального парка «Таганай» зацвела земляника. Да и как не радоваться солнышку, если первые десять дней месяца столбик термометра в дневные часы поднимался на семь градусов выше, чем обычно.
По данным многолетних наблюдений, средняя температура воздуха на Таганае во второй месяц осени — всего 0,9 градуса. Нынешний октябрь претендует на рекорд — днем термометры показывали до плюс 20. Плюс, безветрие и малая облачность. Курорт!
Но душистых ягод этой осенью мы не дождемся. Вызреванию урожая земляники помешают холодные ночи. На равнинах Дальнего Таганая уже не раз выпадал снег.
И это тоже Таганай, заснеженный и хмурый. Фото: Сергей Сорокин.
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ИСТОЧНИК KP.RU