Владимир Путин объявил о спортивных играх саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-11T09:43:19+03:00

Владимир Путин объявил о спортивных играх в рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

500 спортсменов приедут в наш город в июле 2020 года

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На международном форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде президент России Владимир Путин сообщил, что в Челябинске пройдут спортивные состязания в рамках саммитов ШОС и БРИКС:

— Мы поддержали идею организации спортивных игр БРИКС. Они состоятся в следующем году в нашем городе Челябинске на Урале. Хорошие перспективы у открытых спортивных соревнований в рамках ШОС и Евразийского экономического союза. Тесное взаимодействие с партнерами по этим авторитетным международным площадкам включает и сферу спорта. Все наши предложения приняты нашими коллегами если не на ура, то с большим энтузиазмом.

Правительство Челябинской области держит вопрос организации и проведения всех мероприятий в рамках саммитов на особом контроле. В том числе, и спортивные игры. Как сообщил заместитель губернатора Вадим Евдокимов, 500 спортсменов в возрасте от 15 до 22 лет приедут в Челябинске во второй декаде июля будущего года. Челябинцев ждут спортивные праздники-состязания по волейболу, уличному баскетболу 3×3, настольному теннису, ушу, самбо и боксу.

Встреча президентов стран-участниц ШОС и БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге. Так решил президент Владимир Путин. Челябинску доверили проведение более 30 сопровождающих мероприятий. Город получил все запланированные деньги на приведение в порядок инфраструктуры города к международным событиям.

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ИСТОЧНИК KP.RU