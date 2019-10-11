В Челябинске в аэропорту курильщика-дебошира не пустили в самолет в Крым
В пятницу, 11 октября, один из пассажиров рейса Челябинск — Симферополь вздумал хулиганить. Известно, что в помещениях общественных пространств — аэропортах и вокзалах, кафе и ресторанах, театрах и киноцентрах — курить запрещено. Но 43-летний житель Еткульского района запалил сигарету в зале вылета внутренних авиалиний.
— На замечания других пассажиров мужчина не реагировал, выражался грубой бранью, — пояснила корреспонденту КП-Челябинск специалист пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.
На место прибыли сотрудники транспортной полиции. Представитель авиакомпании составил акт о нарушении правил поведения. Любителя табака не допустили к полету. Его доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Челябинска, где составили протокол за административное нарушение.
Но и в дежурной части нарушитель осыпал полицейских бранью. Он с кулаками накинулся на сотрудника транспортной полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей. Следственными органами решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU