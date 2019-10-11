2019-10-11T12:30:58+03:00
Общество

Пять классов в Челябинске закрыты на карантин из-за чихающих детей

Но грипп пока до нас не добрался
Лидия ПЕСКОВА
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От заражения карантин защищает надежнее маски.От заражения карантин защищает надежнее маски.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Несмотря на сравнительно теплые дни челябинцы продолжают чихать и температурить. Уже пять классов в челябинских школах закрыли на карантин.

— Учебный процесс из-за ОРВИ приостановлен в пяти классах, — сообщает пресс-служба мэрии.

Уровень заболеваемости ОРВИ на Южном Урале составляет сегодня 62 случая на 100 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 24%.

Роспотребнадзор сообщает, что жителей региона косят вирусы парагриппа, рино- и аденовирусная инфекции. Случаев гриппа на Южном Урале нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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