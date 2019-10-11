Пять классов в Челябинске закрыты на карантин из-за чихающих детей
Несмотря на сравнительно теплые дни челябинцы продолжают чихать и температурить. Уже пять классов в челябинских школах закрыли на карантин.
— Учебный процесс из-за ОРВИ приостановлен в пяти классах, — сообщает пресс-служба мэрии.
Уровень заболеваемости ОРВИ на Южном Урале составляет сегодня 62 случая на 100 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 24%.
Роспотребнадзор сообщает, что жителей региона косят вирусы парагриппа, рино- и аденовирусная инфекции. Случаев гриппа на Южном Урале нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU