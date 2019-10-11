Пять классов в Челябинске закрыты на карантин из-за чихающих детей

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-11T12:30:58+03:00

Но грипп пока до нас не добрался

Изменить размер текста: A A

Несмотря на сравнительно теплые дни челябинцы продолжают чихать и температурить. Уже пять классов в челябинских школах закрыли на карантин.

— Учебный процесс из-за ОРВИ приостановлен в пяти классах, — сообщает пресс-служба мэрии.

Уровень заболеваемости ОРВИ на Южном Урале составляет сегодня 62 случая на 100 тысяч населения. Это ниже эпидемического порога на 24%.

Роспотребнадзор сообщает, что жителей региона косят вирусы парагриппа, рино- и аденовирусная инфекции. Случаев гриппа на Южном Урале нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU