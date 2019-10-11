2019-10-11T12:36:44+03:00
Общество

Удобные покупки в одно касание: Альфа-Банк запустил Кошелек Pay

Все скидки и промо-акции — в этом приложении
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Теперь клиентам Альфа-Банка доступен самый прогрессивный способ оплаты покупок! Совместно с Mastercard и Cardsmobile Альфа-Банк запустил сервис Кошелек Pay.

ЧТО УМЕЕТ КОШЕЛЕК PAY

* Сервис позволяет просто, удобно и безопасно расплатиться смартфоном в одно касание — в России и за границей.

* С ним банки могут переносить карты в смартфоны и «умные» устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты.

* Скоро клиенты смогут выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

* Сервис собирает в мобильном устройстве в удобной для пользователя форме все банковские и скидочные карты, сертификаты и купоны.

* Позволяет торгово-сервисным предприятиям организовать программы лояльности и оперативно управлять ими.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОШЕЛЕК PAY

Просто установите приложение «Кошелек» и активируйте в нем платежные карты Mastercard.

— Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете, — рассказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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