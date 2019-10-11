Удобные покупки в одно касание: Альфа-Банк запустил Кошелек Pay
Теперь клиентам Альфа-Банка доступен самый прогрессивный способ оплаты покупок! Совместно с Mastercard и Cardsmobile Альфа-Банк запустил сервис Кошелек Pay.
ЧТО УМЕЕТ КОШЕЛЕК PAY
* Сервис позволяет просто, удобно и безопасно расплатиться смартфоном в одно касание — в России и за границей.
* С ним банки могут переносить карты в смартфоны и «умные» устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты.
* Скоро клиенты смогут выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.
* Сервис собирает в мобильном устройстве в удобной для пользователя форме все банковские и скидочные карты, сертификаты и купоны.
* Позволяет торгово-сервисным предприятиям организовать программы лояльности и оперативно управлять ими.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ КОШЕЛЕК PAY
Просто установите приложение «Кошелек» и активируйте в нем платежные карты Mastercard.
— Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете, — рассказал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.
ИСТОЧНИК KP.RU