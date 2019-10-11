Прививки от гриппа бесплатно поставят в больших магазинах Челябинска
Этой осенью медики надеются привить от гриппа каждого второго жителя южного Урала. Большинству детей введут вакцину в детских садах и в школах, бесплатно. Взрослым сложнее — нужно отстоять очередь в поликлинике или заплатить несколько сотен рублей в частной клинике.
Бесплатно и быстро поставить прививку взрослые могут во время массовых акций в ТРК города:
СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ:
— ТРК «КУБа» с 10.00 до 18.00 (ул. Цвиллинга, 25),
— ТРК «Родник» с 10.00 до 18.00 (ул. Труда, 203),
— ТК «Радуга» с 10.00 до 18.00 (ул. Российская, 194),
— ТК «Стрелец» с 10.00 до 18.00 (ул. Дзержинского, 93а),
— ТК «Фиеста» с 12.00 до 17.00 (ул. Молодогвардейцев, 7),
— ТРК «Горки» с 11.00 до 16.00 (ул. Артиллерийская, 136),
— Торговый центр с 11.00 до 16.00 (ул. Каслинская, 64).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ:
— ТРК «Родник» с 10.00 до 18.00 (ул. Труда, 203),
— ТК «Радуга» с 10.00 до 18.00 (ул. Российская, 194).
При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис.
В минувшие выходные в ТРК прививку поставили 1260 челябинцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU