Прививки от гриппа бесплатно поставят в больших магазинах Челябинска

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-11T12:45:24+03:00

В этой стекляшке - иммунитет на всю зиму! Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда и куда идти за крепким иммунитетом

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Этой осенью медики надеются привить от гриппа каждого второго жителя южного Урала. Большинству детей введут вакцину в детских садах и в школах, бесплатно. Взрослым сложнее — нужно отстоять очередь в поликлинике или заплатить несколько сотен рублей в частной клинике.

Бесплатно и быстро поставить прививку взрослые могут во время массовых акций в ТРК города:

СУББОТА, 12 ОКТЯБРЯ:

— ТРК «КУБа» с 10.00 до 18.00 (ул. Цвиллинга, 25),

— ТРК «Родник» с 10.00 до 18.00 (ул. Труда, 203),

— ТК «Радуга» с 10.00 до 18.00 (ул. Российская, 194),

— ТК «Стрелец» с 10.00 до 18.00 (ул. Дзержинского, 93а),

— ТК «Фиеста» с 12.00 до 17.00 (ул. Молодогвардейцев, 7),

— ТРК «Горки» с 11.00 до 16.00 (ул. Артиллерийская, 136),

— Торговый центр с 11.00 до 16.00 (ул. Каслинская, 64).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ОКТЯБРЯ:

— ТРК «Родник» с 10.00 до 18.00 (ул. Труда, 203),

— ТК «Радуга» с 10.00 до 18.00 (ул. Российская, 194).

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и медицинский полис.

В минувшие выходные в ТРК прививку поставили 1260 челябинцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU